Weil eine Frau mit ihrem Laster auf der A2 in Schlangenlinien unterwegs war, wurde sie von der Polizei kontrolliert - mit Folgen.

Hohe Börde (dpa) l Eine Lastwagen-Fahrerin ist im Landkreis Börde mit 2,5 Promille in Schlangenlinien auf der Autobahn 2 gefahren. Die 46-Jährige sei am Freitagabend aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise bei Hohe Börde von Polizeibeamten angehalten worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille.

Der Frau wurde ihr Führerschein abgenommen. Gegen sie werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.