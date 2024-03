Bundesweit gibt es drei offizielle Osterpostämter, eines davon in Sachsen-Anhalt. Die Volksstimme verrät die Adresse von Meister Langohr, der im Ehrenamt jeden an ihn gerichteten Brief höchstpersönlich beantwortet und ein großes Problem hat.

Osterhausen. - Zwei mannshohe Osterhasenfiguren aus Holz und Körbchen im Garten. Blaue, rote, gelbe oder pastellfarbene Eier an Sträuchern und Zweigen. Überall Osterglocken, Krokusse, Papier-Häschen und Eier – an den Fenstern, am Zaun, an den Wänden. Diana Hoffmann, Leiterin der Kita „Gänseblümchen“, hat recht, wenn sie sagt: „Uns findet man in Osterhausen auch ohne Navi. Wir sind schon von Weitem zu erkennen.“ Und in der Tat – wer in der Siedlungsstraße 2 wohnt und hier eine eigene Postfiliale betreibt, ist kinderleicht zu erraten: Meister Langohr, der Osterhase.