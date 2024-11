Magdeburg. - Die vergangenen Wochen waren für Bäckermeister Manfred Stelmecke nicht einfach. Nachdem bereits im Verlaufe des Jahres viele Rohstoffe wie Mehl teurer geworden waren, stieg auch noch der Butterpreis im Laufe des Oktobers auf ein Rekordhoch. Im Supermarkt kostete ein 250-Gramm-Päcken 2,39 Euro – so viel wie noch nie nach Angaben von Kerstin Keunecke, Bereichsleiterin Milchwirtschaft der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn. Laut der Fachzeitschrift Agrarheute kletterten in Deutschland Ende Oktober auch die Großmarktpreise auf 835 Euro je 100 Kilogramm. Mehr muss man innerhalb der EU nur in Tschechien und Spanien bezahlen. „Das ist schon heftig und belastet uns sehr“, sagt Stelmecke, der einer von drei Sprechern des Landesinnungsverbandes des Bäckerhandwerks ist.

