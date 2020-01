In Sachsen-Anhalt sind die Baupreise gestiegen. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa

Die Baupreise in Sachsen-Anhalt sind gestiegen. Das belegen die Zahlen des Statistischen Landesamtes in Halle.

Halle (dpa) l Wer in Sachsen-Anhalt ein Haus baut, muss tief in die Tasche greifen: Laut den aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes stiegen die Baupreise für Wohngebäude im November 2019 um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei erhöhten sich binnen Jahresfrist insbesondere die Preise für Erdarbeiten (+8,6 Prozent) und für Arbeiten an Entwässerungskanälen.

Wie das Landesamt am Donnerstag mitteilte, gab es bei keinem der Gewerke im Roh- und Ausbau von Wohngebäuden Preissenkungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Teurer wurden indes zum Beispiel Glasarbeiten, (+7,7 Prozent), Arbeiten zum Einbau von Wärmedämmung und Verbundsystemen (+7,4 Prozent) sowie Maler- und Lackierarbeiten (+7 Prozent).