Zeitzer Rathaus-Sprecher war vorher bei AfD-Blatt: Wurde Personalie nicht sorgfältig geprüft?

Zeitz/MZ - Lars Werner heißt der neue Pressesprecher der Zeitzer Stadtverwaltung. Er ist während der jüngsten Sitzung des Stadtrates öffentlich vorgestellt und begrüßt worden. Pikant: Werner gehörte bis zum Ende des vergangenen Jahres zu den Autoren der wöchentlich in Gera erscheinenden Zeitung „Neues Gera“, das haben Recherchen der MZ ergeben. Das an alle Geraer Haushalte verteilte kostenfreie Anzeigenblatt wird vom Vorsitzenden der AfD-Stadtratsfraktion Gera herausgegeben. Der thüringische Verfassungsschutz sieht Veröffentlichungen in dem Blatt kritisch, die AfD im benachbarten Thüringen ist als rechtsextrem eingestuft. Autoren des Neuen Gera waren etwa der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.