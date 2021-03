Sachsen, Leipzig: Teilnehmer einer Kundgebung stehen auf dem Augustusplatz, um gegen Aktionen von Gegnern der Corona-Politik zu demonstrieren. Kritiker der Corona-Maßnahmen haben sich am Samstagvormittag an mehreren Orten in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu Autokorsos versammelt. Ziel ist Leipzig, wo auch mehrere Gegendemonstrationen angekündigt sind. Die Polizei hat sich auf einen Großeinsatz vorbereitet. Foto: Sebastian Willnow/dpa