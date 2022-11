Messerstecher vom Hassel in Magdeburg vor Gericht: Warum er nach Belgien floh

Vor elf Jahren stach ein Mann in Magdeburg einen Bekannten mit einem Messer nieder. Anschließend floh er nach Belgien, wo er erneut mit dem Gesetz in Konflikt kam. Jetzt steht er vor Gericht.

Ojong Louis A. steht in Magdeburg vor Gericht. 2011 hatte er in Magdeburg einen Mann niedergestochen.

Magdeburg - Beim Prozess, bei dem es um tödliche Messerstiche am Magdeburger Hasselbachplatz vor elf Jahren geht, drehte sich am Montag alles um die Straftaten, die der Angeklagte aus Kamerun in Belgien begangen hatte.