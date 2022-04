Pulverfass Bosnien könnte explodieren

Der Bosnien-Krieg gilt als der furchtbarste der Kriege in Ex-Jugoslawien in den 90er Jahren. Seit mehr als 25 Jahren herrscht Frieden. Nun ist er erneut bedroht. Zwei Bosnier berichten.

Magdeburg - Das Dayton-Abkommen von 1995 brachte das Kriegsende, zerlegte aber Bosnien-Herzegowina in eines der seltsamsten Staatsgebilde der Welt. Die ethnische Teilung nach Serben sowie Bosniern und Kroaten ist ein Grund dafür, dass die Lebensumstände so mies bleiben wie eh und je. Aldin Ahmedovic und Almir Selimovic suchen ihr Glück in Deutschland, in Sachsen-Anhalt. Beide sind muslimische Bosnier und kommen aus Tuzla in der Bosnisch-kroatischen Föderation.