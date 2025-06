Volksstimme lud in den Magdeburger Elbauenpark ein

Magdeburg - Leo verkauft in „Hogwarts“ allerlei magische Gegenstände, die Zauberschülerin Clara unbedingt braucht – beides kleine Besucher des 33. „Pusteblume“-Kinderfestes der Volksstimme im Magdeburger Elbauenpark. Nur: Das Geschäft liegt nicht in der Potter'schen Winkelgasse, sondern unweit des Magdeburger Jahrtausendturms. Und Veranstalter ist nicht die Schule für Zauberei in Hogwarts, sondern das Kabarett „Theater Sanftwut“ aus Leipzig.