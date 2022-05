Er war einer der bekanntesten Rechtsextremen Sachsen-Anhalts. Lutz Battke war in und um Laucha aktiv, doch über Jahre machte er immer wieder Schlagzeilen weit über das 3.000-Einwohner-Städtchen im Burgenlandkreis hinaus. Nun ist er in der Uniklinik Halle verstorben.

Halle - Lutz Battke war in und um Laucha aktiv, doch über Jahre machte er immer wieder Schlagzeilen weit über das 3.000-Einwohner-Städtchen im Burgenlandkreis hinaus. Fast zehn Jahre ist es her, da wurde dem rechtsextremen Kaminkehrer und Kommunalpolitiker höchstrichterlich der Feierabend verordnet: Im November 2012 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in dritter und letzter Instanz den Entzug der Kehrerlaubnis durch das Land. Battkes „antisemitische und rassistische Grundhaltung“ vertrage sich nicht mit den hoheitlichen Aufgaben eines Bezirksschornsteinfegers, so das Gericht. Einen anderen Job war Battke da schon los - den als Jugendtrainer des örtlichen Fußballclubs. Allerdings hatte sich der Verein erst nach erheblichem öffentlichen Druck von ihm getrennt.