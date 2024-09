Die Regierungskoalition möchte, dass voll automatisierte Supermärkte auch an Sonntagen öffnen dürfen. Die Gewerkschaft Verdi kündigt Widerstand an.

Reform geplant: Sonntagsruhe für automatisierte Supermärkte soll in Sachsen-Anhalt fallen

Im Supermarkt von Linda Becker Wiepke bei Gardelegen zahlt man per Handy-App.

Magdeburg. - Es klingt zunächst kurios, ist für viele betroffene Unternehmer nach eigenen Angaben aber ein ernstes Problem: Automatisierte Supermärkte, die in der jüngeren Vergangenheit vor allem in dünn besiedelten Regionen eröffnet wurden und weitgehend ohne Personal auskommen, unterliegen bisher wie ihre herkömmlichen Mitbewerber dem Sonntagsöffnungsverbot. Nicht, um die ohnehin nur spärlich vorhandenen Mitarbeiter zu schützen, sondern die Kunden. Denn Sonn- und Feiertage dienten als Tage der Arbeitsruhe der seelischen Erhebung der Bevölkerung, wie das Landesverwaltungsamt die Regelung in einem Schreiben begründet. Ohne die Sonntage würden sie jedoch einen Großteil der kalkulierten Einnahmen verlieren, befürchten die Unternehmen.