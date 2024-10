Spektakel und Debatte: Das wird am 31. Oktober in Wittenberg geboten

Reformationsfest in der Lutherstadt

Auch in diesem Jahr wird es zum Reformationstag den Auszug des Akademischen Senats der Uni Halle (hier 2023) geben.

Wittenberg/MZ. - Mehr als 20 Veranstaltungen und, rechnet man auch Coswiger- und Schlossstraße dazu, insgesamt sechs Schauplätze in der historischen Wittenberger Altstadt: Das erwartet Besucher des diesjährigen Reformationsfestes, dessen Programm Denis Lehmann von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH schon Mitte Oktober auf einer Pressekonferenz von Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) vorstellte.

Denis Lehmann von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH (l.) und Oberbürgermeister Torsten Zugehör werben fürs Reformationsfest 2024. (Foto: Klitzsch)

Reformationsfest aus Wittenberg "nicht wegzudenken"

Zugehör sprach von Traditionslinien, tatsächlich sind der Reformationstag, bei dem an Martin Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 erinnert wird und zu dem Lehmann zufolge 15.000 bis 20.000 Gäste kommen, sowie das zugehörige Reformationsfest aus dem Wittenberger Veranstaltungskalender nicht wegzudenken.

Für Zugehör gehört zu diesen Traditionslinien auch die Disputation der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die 2024 in der Leucorea der Frage nachgehen wird, wie politisch eine Universität sein darf und sollte. Ein spannendes Thema, „gerade in unserer heutigen Zeit“, wie Zugehör fand. Es könnte, so der Politiker, wirklich eine Disputation sein, bei der man sich „auf hohem Niveau austauscht“ und auch streitet, ohne sich zu zerstreiten.

Bunte Mischung des Programms zum Reformationsfest in Wittenberg

Eine weitere Traditionslinie ist auch die Mischung des Programms, die das Spektakel auf den öffentlichen Plätzen ebenso beinhaltet wie geistliche Angebote. Festgottesdienste gibt es in beiden großen Innenstadtkirchen, ebenso Musik.

Bereits am Vorabend des 31. Oktober wird in der Stadtkirche unter dem Titel „Urlaub für die Seele“ ein Konzert mit dem Liedermacher Jürgen Werth geboten.

Am Reformationstag selbst erklingt bei einem Festkonzert Händels Messias, während in der Schlosskirche „verjazzte Kompositionen und Improvisationen zu 500 Jahre alten Chorälen“ angekündigt werden. Zu einem weiteren Konzert lädt der christliche Verein „Licht an! Konzerte“ ins Stadthaus ein.

Reformationsfest in Wittenberg: Start für Rundgang am Bunkerberg

Wer nun, wie Lehmann es den Besuchern nahelegt, den Sonderparkplatz Kuhlache nutzt, eröffnet seinen Reformationsfestrundgang am Bunkerberg.

Dort erklingen einmal mehr Wittenberger Klangthesen, eingesprochen von Bewohnern der Stadt. Von dort kann man sich die Altstadt erschließen, weitere Schauplätze sind der Marktplatz mit Spektakel und Handwerk, der Cranachhof in der Schlossstraße sowie Schlossplatz mit Thesentür und Schlosswiese.

Auf letzterer soll es eine Bühne geben und ein Podium für Wittenberger Vereine, die schon mal Einladungen zu „Luthers Hochzeit“ 2025 verteilen wollen. Dann jährt sich der Tag der Eheschließung des Reformators mit der entlaufenen Nonne Katharina von Bora zum 500. Mal. Aber das ist wieder eine andere Feier.

Um noch einmal auf Traditionslinien zu kommen: Auf dem Schlossplatz sollen auch in diesem Jahr Besucher ihre eigenen Thesen verfassen dürfen. Mit dabei ist Bernhard „Luther“ Naumann.

Das ganze Programm kann bei www.wittenberger-reformationsfest.de online nachgelesen werden.

Musik, Tavernen, Handwerk, Gaukler zum Reformationsfest

Die Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen gegen die Praxis des Ablasshandels am 31. Oktober 1517 gilt als Beginn der Reformation. Jedes Jahr feiern das evangelische Christen, besonders auch in Wittenberg.

Das Programm in diesem Jahr beinhaltet Angebote vom 30. Oktober bis 1. November. Geboten werden Festkonzerte und Festgottesdienste.

In der Schlosskirche predigt am 31. Oktober die Direktorin des Evangelischen Predigerseminars Birgit Neumann-Becker, in der Stadtkirche Jürgen Werth.

Von 11 bis 19 Uhr erleben Besucher am Reformationstag historisches Marktspektakel vor dem Rathaus. In Aussicht gestellt werden Musik, Tavernen, Handwerk, Gaukler und mehr. Aufgrund von Baustellen in der Nähe des Schlossplatzes und in der Juristenstraße gibt es gewisse Einschränkungen bei Zuwegungen.

Wie Denis Lehmann von der Wittenberg Marketing GmbH informiert, haben am Feiertag Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.