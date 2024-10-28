Wittenberg und Eisleben laden am Donnerstag zum Reformationsfest ein. Am Reformationstag lockt eine vielfältige Mischung von Veranstaltungen. Was genau geplant ist, was gefeiert wird und in welchen Bundesländern der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist - und in welchen nicht.

Der langjährige Luther-Darsteller Bernhard Naumann unterhält die Besucher des Reformationsfestes auf dem Marktplatz vor der Stadtkirche in Wittenberg.

Wittenberg. - Mit zahlreichen Veranstaltungen wird in den Lutherstädten Wittenberg und Eisleben an den Beginn der Kirchenreformation vor mehr als 500 Jahren erinnert.

Lesen Sie auch: Reformationstag abschaffen? Das sagt Wittenberg dazu

So wird das Reformationsfest in Sachsen-Anhalt gefeiert

„Luthers Thesenanschlag an der Tür der Schlosskirche am 31. Oktober 1517 hat eine neue Zeit eingeleitet, das wollen wir deutlich machen“, sagte Denis Lehmann von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH, wo die Fäden für Festvorbereitungen zusammenlaufen. Mehr als 20 Veranstaltungen auf insgesamt sieben Schauplätzen in der Wittenberger Altstadt erwarten die Besucher.

Lesen Sie auch: Spektakel und Debatte zum Reformationsfest: Das wird am 31. Oktober in Wittenberg geboten

„Wir freuen uns auf viele Gäste“, bestätigte Diana Schelhaas, Mitarbeiterin der Tourist-Information Wittenberg. Martin Luther (1483 bis 1546) sei der beste Werbeträger und auch kurz entschlossene Besucher hätten zum Reformationsfest durchaus noch Chancen auf einen Übernachtungsplatz in Hotels und Pensionen.

Reformationsfest in Wittenberg: Bunte Mischung von Veranstaltungen

Die vielfältige Mischung aus kirchlichen, akademischen und populären Veranstaltungen zum Reformationsfest habe sich in den vergangenen Jahren bestens bewährt, betont Denis Lehmann.

Zu den Programmpunkten zählten auch diesmal wieder Gottesdienste, die Disputation des Akademischen Senats der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie das mittelalterliche Markttreiben, am 30. und 31. Oktober vor dem Renaissance-Rathaus, dem Cranach-Hof und dem Schlosshof. Höhepunkt des Reformationsfestes soll der Laternenumzug vom Lutherhaus zur Schlosswiese werden.

Kunstinstallation zu Luthers Thesen in Wittenberg

Wie die Marketing GmbH weiter mitteilte, wird eine Parkanlage auf dem Bunkerberg in unmittelbarer Nähe des Lutherhauses zum diesjährigen Reformationsfest Raum einer Kunstinstallation

mit dem Titel „Wittenberger Klangthesen“ sein, um den 95 Thesen von Martin Luther Gehör zu verschaffen. Der Eintritt zum Marktspektakel ist im gesamten Veranstaltungsbereich frei. Sonderparkplätze befinden sich in der Nähe der Altstadt.

Lesen Sie auch: Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2024, 2025 und 2026: Alle Termine im Überblick

Reformationstag in Eisleben: Festgottesdienst und Konzert

In der Lutherstadt Eisleben gibt es am Reformationstag einen Festgottesdienst um 10.00 Uhr in der Kirche St. Andreas. Um 17.00 Uhr findet in der Andreaskirche ein Festkonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Josef Rheinberger statt. Auch an vielen anderen Orten in Sachsen-Anhalt gibt es spezielle Gottesdienste.

Was wird am Reformationstag gefeiert?

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers (1483 bis 1546) in Wittenberg. Mit seiner Kritik an der Kirche seiner Zeit hat Luther Veränderungen angestoßen, die später zum Entstehen der evangelischen Kirche führten.

Lesen Sie auch: 1483 oder 1484? Warum das Geburtsjahr von Martin Luther unklar ist

In welchen Bundesländern ist der Reformationstag ein Feiertag?

Der Reformationstag am 31. Oktober ist ein wichtiger Tag im protestantischen Festkalender. Seit der Wiedervereinigung ist er ein gesetzlicher Feiertag in:

Brandenburg

Bremen (seit 2018)

Hamburg (seit 2018)

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen (seit 2018)

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein (seit 2018)

Thüringen

Wo ist der Reformationstag kein Feiertag?

In den anderen Bundesländern ist der Reformationstag kein Feiertag. Dort müssen die Menschen am 31. Oktober 2025 also ganz normal zur Arbeit gehen:

Bayern

Baden-Württemberg

Berlin

Hessen

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Was bedeutet der Reformationstag für das Christentum?

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg 95 Thesen über den Ablasshandel in der katholischen Kirche. Der Theologie-Professor kritisierte, dass der gläubige Sünder sich angeblich durch Geldspenden aus dem Fegefeuer freikaufen konnte und alle Sünden vergeben sind.

Der in Eisleben geborene Luther setzte dagegen auf die Kraft des Glaubens, der auf die Gnade Gottes vertraut. Das Wort Gottes – die Bibel – sollte Mittelpunkt und Maßstab des Christen sein. Seine Absicht, die Kirche zu reformieren, wurde zum Ausgangspunkt tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen und führte zur Gründung evangelischer Kirchen.