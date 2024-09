Sachverständiger Martin Groß hofft, dass im Oktober die „Beschirmten“ sprießen. Nach Regen-Tagen in nächster Zeit könnte es noch ein halbwegs gutes Pilzjahr werden.

Martin Groß, Vorsitzender des Landesverbandes der Pilzsachverständigen Sachsen-Anhalt, am Montag im Külzauer Forst bei Lostau (Jerichower Land): "Wo sind die Pilze?"

Magdeburg - Martin Groß bahnt sich am Montag im Külzauer Forst bei Lostau (Jerichower Land) einen Weg durchs Unterholz. Trockene Äste brechen knackend unter seinen Schritten. „Hier, bei den Eichen, im Moos, das sind gute Pilzstellen – besonders für Maronen“, sagt der 73-Jährige. „Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts.“ Und dieser Satz hat auch noch eine Stunde später Bestand. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Pilzsachverständigen weiß: „Die Trockenheit schreckt die Pilze, von denen es in Deutschland rund 71.500 Arten (etwa 4.800 in Sachsen-Anhalt) gibt, davor ab, ihre Köpfe aus der Erde zu stecken. Aber Regen ist ja vorausgesagt.“