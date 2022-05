Rote Liste Nur bedroht oder schon weg? Diese Sprache stirbt in Sachsen-Anhalt aus

Chinesisch oder Englisch werden noch lange in allen Teilen der Welt gesprochen, so die Prognosen der Sprachforscher. Doch kleinere und regional verankerte Sprachen sind dafür immer seltener in Gebrauch. Auch in Sachsen-Anhalt ist eine davon unmittelbar vom Aussterben bedroht.