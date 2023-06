Das ZDF plant einen großen Film über die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Dafür sucht eine Produktionsfirma noch Komparsen und Kleindarsteller zwischen 18 und 99 Jahren, die kurzfristig und tageweise Zeit haben. Los gehen soll es bereits am Mittwoch.

Neuer Filmdreh in Sachsen-Anhalt: Komparsen für ZDF-Film gesucht

Ein Film über die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer wird in Bernburg im Salzland von Sachsen-Anhalt gedreht. Dafür sucht eine Agentur noch kurzfristig Komparsen und Kleindarsteller zwischen 18 und 99 Jahren, die sich tageweise für den Dreh zur Verfügung stellen.

Bernburg (vs) - Das ZDF dreht wieder in Bernburg im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt und sucht dafür noch einige Komparsen. Dies geht aus einer Mitteilung der Agentur Producer's Friend hervor.

Demnach werden ab sofort zahlreiche Erwachsene zwischen 18 und 99 Jahren gesucht, die als Komparsen ohne Sprechrollen an einzelnen Drehtagen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21. Juni, und Mittwoch, 28. Juni, vor der Kamera stehen möchten. Versprochen wird eine Tagesgage von mindestens 120 Euro. Aber auch Kleindarsteller mit etwas Sprechtext sollen mit einer entsprechend höheren Bezahlung zum Zuge kommen.

Und um diesen Film geht es: Das ZDF-Dokudrama "Ich bin! Margot Friedländer" soll die Geschichte der Holocaustüberlebenden Margot Friedländer nachzeichnen. Den Leitfaden bilden Interviews mit der heute 101-Jährigen, in denen sie von ihren Erlebnissen im Berliner Untergrund und aus ihrer Zeit im Konzentrationslager Theresienstadt berichtet.

Alle Interessenten können sich bei der zuständigen Komparsenagentur Producers Friend kostenlos online anmelden.



Da die Spielzeit unter anderem zwischen den Jahren 1940 bis 1943 liegt, wird es auch für die Komparsen Kostümproben geben.