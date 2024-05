Das Theater Magdeburg will mit 29 Premieren auf unsere Welt blicken. Mit dabei: Charly Hübner. Der Schauspieler gibt mit „Krieg und Frieden“ sein Regiedebüt.

Charly Hübner mit Regiedebüt in Magdeburg

Neue Spielzeit am Theater

Magdeburg. - Das Theater Magdeburg will „ein wenig Ordnung in diese Welt bringen“. So sagte es Julien Chavaz, Generalintendant und Operndirektor, bei der gestrigen Vorstellung der Spielzeit 2024/25. „Wir wollen die Welt anders denken, lustiger, poetischer.“ Kein leichtes Unterfangen, aber wenn Theater das nicht zu schaffen vermag, wer dann?