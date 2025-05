Charly Hübner gibt in der Elbestadt sein Debüt als Theaterregisseur. Der beliebte Ex-Polizeiruf-Kommissar blickt mit dem Tolstoi-Mammutwerk „Krieg und Frieden“ auch auf die Geschichte der heutigen Landeshauptstadt.

Beliebter Schauspieler gibtt Regiedebüt am Theater

Charly Hüber hat Freude am Schauspielhaus in Magdeburg – nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur. Im Gespräch lobt er mehrfach das spielfreudige Ensemble.

Er ist einer der beliebtesten und gefragtesten Schauspieler. Charly Hübner, der zwölf Jahre lang auf einzigartige Weise Kommissar Bukow im Rostocker „Polizeiruf 110“ verkörperte, steht nicht nur vor der Fernsehkamera. Der 52-Jährige ist ein unermüdlicher Macher, spielt auf deutschen Theaterbühnen, ist Buchautor (schrieb über den von ihm so verehrten Uwe Johnson),spricht Hörbücher ein, arbeitet als Regisseur. Doch auch für den gebürtigen Neustrelitzer gibt es noch Debüts – wie jenes in Magdeburg. Charly Hübner führt erstmals Schauspiel-Regie. Heute in einer Woche ist Uraufführung seiner Sicht auf das Mammutwerk „Krieg und Frieden“ des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi (1828-1910).