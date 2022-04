Debatte an Magdeburger Haltestelle

„3 Mann in einer Not“ heißt das neue Programm der Hengstmänner. Die Magdeburger Kabarettisten-Familie mit Frank, Sebastian und Tobias macht sich Gedanken über Gott und die Welt – an einer Haltestelle.

Wenn die Kabarettisten Tobias, Frank und Sebastian Hengstmann (v.l.) an einer Haltestelle auf den Bus warten, bleibt Zeit zum Diskutieren.

Magdeburg - Es ist ein bisschen wie bei der Kult-Sitcom „Warten auf’n Bus“, die im rbb-Fernsehen mit mehreren Staffeln auf Sendung ging und für beste Einschaltquoten sorgte. Da warteten zwei Arbeitslose an einer einsamen Haltestelle irgendwo im platten brandenburgischen Niemandsland auf den Bus und redeten sich alles von der Seele, was sie so bewegt.