Harry Ziethen gründete 1991 in Oschersleben einen Verlag. Jetzt ist er für sein Engagement mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden.

Oschersleben - Als sich nach der Wende die Verlagslandschaft im Osten durch Konkurse und dubiose Weiterverkäufe radikal veränderte, wagte sich Harry Ziethen ausgerechnet in dieser Branche an einen Neustart. 1991 gründete der gebürtige Rudolstädter in Oschersleben einen Verlag. Seine zwei Mitarbeiterinnen im Büro sind seit 1992 seine linke und rechte Hand.