Die eigene Persönlichkeit stärken: Vortragsreihe „Wissen 2022“ startet in Magdeburg

Vom Rhetorik-Training bis zur Charisma-Formel: In der Vortragsreihe „Wissen 2022“ der Mediengruppe Magdeburg erzählen Experten ab der kommenden Woche, was einen im Leben weiterbringt.

Magdeburg - Wie werde ich, wer ich sein will? In der neuen Reihe „Wissen 2022“ verraten Prominente und Experten an acht Abenden, welche Kenntnisse einem bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit wirklich weiterhelfen. Das Weiterbildungsangebot der Volksstimme erfolgt mit dem Alten Theater in Magdeburg als Gastgeber, dem Partner Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt (ÖSA Versicherungen) und in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus.