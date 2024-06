Sergiy Bratkov: My Brother’s Cats, Filmstill 2022/2023.

Magdeburg. - Raketen schießen in den Himmel, ihre hellen Blitze durchschneiden die Nachtschwärze. Eine filmische Sequenz weiter ist es taghell. Eine Katze schaut in die Kamera, dann verwirrt in den Himmel. Und während sie mit dem Kopf den Geräuschen der Raketen folgt, sitzt sie selbst auf einer. Irgendwann ist das Geschoss bei Herrchen im Garten gelandet, aber nicht explodiert.