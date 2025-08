Seinen 90. Geburtstag will der gebürtige Dessauer Dieter Hallervorden auf der Bühne verbringen: bei einer Premiere. Aber die findet nicht in Dessau statt.

Berlin/Dessau-Roßlau. Dieter Hallervorden (89) hat einen besonderen Plan für seinen nächsten Geburtstag - und der klingt nicht gerade nach Ausruhen.

Er werde die Hauptrolle in Molières "Der eingebildet Kranke" spielen, teilte sein Berliner Schlosspark Theater mit. Die Premiere ist an Hallervordens 90. Geburtstag am 5. September.

Er habe für diesen besonderen Anlass selbst eine neue Fassung und Übersetzung erstellt, die auch den Titel angepasst habe.

Dieter Hallervorden: Geburtstag auf der Bühne ist gar nicht so ungewöhnlich

Hallervorden, der in Dessau geboren wurde, schrieb in den 70er Jahren mit Sketchen in "Nonstop Nonsens" Fernsehgeschichte und spielte in Filmen wie "Sein letztes Rennen" und "Honig im Kopf" mit.

Schon seinen 85. feierte er auf der Theaterbühne - damals spielte er in "Gottes Lebenslauf" niemand geringeren als Gott.