XXL-Jubiläumssendung „Ein Kessel Buntes“: Kult-Show der DDR feiert 50. Geburtstag

„Ein Kessel Buntes“ wird 50. Am 29. Januar 1972 lief die „Waschmaschine“ zum ersten Mal im DDR-Fernsehen. Am 12. Februar wird das Jubiläum im MDR mit einer XXL-Sendung gefeiert. Mit dabei: Frank Schöbel, der sich an seine neun „Kessel“-Auftritte erinnert.