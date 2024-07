Claudia Klupsch aus Stendal reist in ihrer Freizeit quer durch Deutschland, um möglichst viele Bühnen kennenzulernen. Fast 100 Häuser hat sie schon besucht.

Stendal. - Zurzeit geht Claudia Klupsch an den Wochenenden nicht auf Reisen. Denn die meisten Theater sind in den Ferien. Und somit ruht in diesen Sommertagen auch ihr zeitintensives Hobby. Aber ab August geht’s wieder quer durch Deutschland auf Tour. Darmstadt, Freiberg, Mönchengladbach, Ingolstadt, Plauen-Zwickau hat die Stendalerin auf einem Zettel notiert.