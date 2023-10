Seit 1898 gibt es den Opernchor am Stadttheater Magdeburg. Zum 125. Geburtstag ist der Chor auch in der Erfolgsproduktion der „Grete Minde“ zu hören.

Magdeburg - Helmut Lutze hat schon vor Jahren eine Chronik über den Opernchor erstellt und dafür jede Menge Fotos und Texte zusammengetragen, damit nichts aus der „Kleinen Historie von Magdeburgs wandelvollen Musik– und Theaterzeiten“ verloren geht. Der Sänger war von 1970 bis 2006 am Opernhaus Magdeburg angestellt und hat sehr akribisch auch sämtliche Veröffentlichungen all der Operninszenierungen und der damit verbundenen Chorauftritte in dieser Zeit festgehalten. Etliche Volksstimme-Rezensionen inklusive.