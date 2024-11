Ines Lacroix und Matthias Engel verwirklichten 2001 ihren Lebenstraum mit einer eigenen Bühne in Magdeburg. Jetzt geben die Gründer des Theaters an der Angel ihr Haus ab.

Magdeburg. - „Die Personage ändert sich“, schreibt Ines Lacroix auf der Homepage des Theaters an der Angel an das „hochwohllöbliche Publikum“. Und: „Zur Kenntnis: Ines, Matthi, Aki haben sich ausgespielt und geben den Staffelstab, das Glöckchen am Einlass weiter.“ Die Neuen in der altehrwürdigen Zuckschwerdtschen Villa an der Elbe von Magdeburg werden Anne und Frank Struve sein. Ein Datum für das neue Team steht – so Notar und andere Termine es erlauben – auch schon: 1. Januar 2025.