Magdeburg. - Wenn man vormittags mit Joja Wendt verabredet ist, sollte man kein Morgenmuffel sein. Wenn er früh aufstehe, sei er schon gut aufgelegt, sagt der vielseitige Pianist selbst über sich. Sieht er sich als der Gute-Laune-Mann am Klavier? „Ja“, kommt es auf die Frage wie aus der Pistole geschossen. Am Klavier habe er an diesem Morgen auch schon gesessen. Üben, üben, üben gehört für den in Hamburg lebenden Musiker so selbstverständlich zum Tag wie der morgendliche Tee.