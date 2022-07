Kraftklub und Tokio Hotel bringen gemeinsames Lied heraus

Magdeburg (tt) - Es gleicht einer Musik-Sensation. Am Donnerstag noch hatte die Band Kraftklub angekündigt, eine neue Single herauszubringen. Um Punkt Mitternacht wurde der Song „Fahr mit mir (4×4)“ auf sämtlichen Social-Media-Kanälen dann ins Netz gestellt und schnell war klar, wer der Feature-Gast ist: Tom und Bill aus Magdeburg.

Die Bands singen in dem Song darüber, den Ort zu verlassen, der einem nicht gut tut, auch wenn er viele Jahre die Heimat war. Man kann aus dem Text Kritik herauslesen, vor allem an den Leuten, die ihre deutschen Wurzeln zu ernst nehmen.

Fast 50.000 Mal ist das Musikvideo auf dem Youtube-Kanal der Chemnitzer Band Kraftklub in den vergangenen elf Stunden aufgerufen worden. Außerdem haben die Kraftklub-Anhänger das Video bereits mehr als 470 Mal kommentiert. Ein User schreibt: „Wir sind ehrlich: die Kombo aus beiden Bands hat schon was.“ Auch auf Instagram ging das Video online.

Für Kraftklub ist es nach „Wittenberg ist nicht Paris“ bereits das zweite Lied in kurzer Zeit mit Verbindungen nach Sachsen-Anhalt. Zudem taucht die Haltestelle zu Beginn des neuen Videos auch schon im „Wittenberg“-Video auf.

Kraftklub mit neuem Album Kargo - Tour ab November

Die Single „Fahr mit mir (4×4)“ ist Teil des neuen Kraftklub-Albums „Kargo“, das am 23. September 2022 erscheinen wird. Neben Tokio Hotel soll es weitere Gäste auf dem Album geben. Vom 10. November bis 4. Dezember tourt die Gruppe Kraftklub durch Deutschland.

Tokio Hotel wird 2023 auf Europa-Tour gehen. Die vierköpfige Band startet in London am 30. April und beendet ihre Tournee am 22. Mai in Kattowitz in Polen. Aber auch in Deutschland wie in Frankfurt, Köln, Stuttgart, Leipzig, Berlin und Hamburg werden Gustav, Georg, Tom und Bill zu sehen sein.