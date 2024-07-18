Zum 88. Mal steigt das Laternenfest 2025 in Halle. Vom 29. bis 31. August gibt es auf Peißnitz, Saale und Ziegelwiese zahlreiche kulturelle Angebote und Mitmachaktionen. Alle wichtigen Infos zum Eintritt und zur Anreise, bis zum Programm und dem spektakulären Feuerwerk.

Laternenfest 2025 in Halle: Das sind die Höhepunkte beim Spektakel an der Saale

Auch 2025 wird es beim Laternenfest in Halle wieder ein Feuerwerk geben.

Halle (Saale). – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Vom 29. bis 31. August feiert die Stadt Halle ihr 88. Laternenfest. Auch in diesem Jahr sollen sich Ziegelwiese, Peißnitzinsel und das Riveufer wieder in eine bunte Meile mit zahlreichen Angeboten verwandeln.

Hier gibt es die ersten Infos zum Programm und den Höhepunkten des diesjährigen Laternenfestes:

Wann findet das Laternenfest in Halle 2025 statt?

Traditionell findet das hallesche Laternenfest am letzten Augustwochenende statt – in diesem Jahr vom 29. bis 31. August.

Wo findet das 88. Laternenfest in Halle statt?

Das Veranstaltungsgelände umfasst die Ziegelwiese, die Peißnitzinsel und die Promenade am Riveufer bis zur Giebichensteinbrücke. Und natürlich wird es auch wieder zahlreiche Aktionen direkt auf der Saale geben. Das Riveufer wird in diesem Jahr erstmals auf seiner ganzen Länge durchgängig mit 130 leuchtenden Laternen in eine stimmungsvolle Flaniermeile verwandelt.

So wird das Wetter zum Laternenfest 2025 in Halle

Währende es am Freitag noch bis 14 Uhr regnen kann, verspricht der Rest des Tages sonnig zu werden. Einige Wolken werden im Weg sein, aber kann die Stimmung am Eröffnungstag nicht trüben. Am Samstag kann es wie am Vortag bis 14 Uhr regnen, danach kommt die Sonne raus. Der schönste Festtag ist der Sonntag, hier ist kein Regen in Sicht.

Das Programm des Laternenfestes 2025: Das sind die Höhepunkte

Ob traditionelles Fischerstechen, das Entenrennen oder natürlich auch der Laternenumzug – auch 2025 will die Stadt Halle Einwohnern und auch Touristen ein vielfältiges Programm bieten.

Musik mit unterschiedlicher Ausrichtung auf zehn Bühnen

Auf insgesamt zehn Bühnen wird beim Laternenfest 2025 Programm geboten. Bands wie Luxusrausch, Nena-Double Lena und Depeche-Mode-Tribute The Devotees sorgen am Freitag von 20 bis 0 Uhr auf der Peißnitz bei der MDR-Sachsen-Anhalt-Party für 80er-Jahre-Feeling, auf der Ziegelwiese kommen Fans von Amy Winehouse, Coldplay und Deep Purple auf ihre Kosten, am Samstag rocken dort dann unter anderem WAL, die Berliner Kultband Silly und Staubkind.

Vor allem junges Publikum wird sich bei Sputnik-Springbreak-Tour, Palette-Party oder an der Station Endlos angesprochen fühlen, dazu gibt es Livemusik für Freunde von Rock und Irish Folk, Balkan, Jazz, Flamenco, Ska, Weltmusik und mehr.

Spektakuläres Brückenspringen

Nach der Wiederauflage des Brückenspringens im vergangenen Jahr, wird das waghalsige Spektakel auch in diesem Jahr ausgetragen. Wasserspringer und Vize-Olympiasieger Andreas Wels hat ein Casting veranstaltet, bei dem zwei junge Talente für das Spektakel ausgewählt wurden.

"Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass gerade junge Springerinnen und Springer aus Halle und der Region die Chance erhalten, Teil dieses besonderen Events zu werden", sagte Wels.

Wer zuschauen möchte: Die Mutigen wagen die Sprünge von der Giebichensteinbrücke am Sonntag, 31. August, ab 13 Uhr.

Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke beim Laternenfest in Halle. Foto: Silvio Kison

Bootskorso auf der Saale

Auch 2025 werden die bunten Gefährte direkt auf der Saale nicht fehlen. Wie im vergangenen Jahr veranstaltet die Stadt 2025 erneut zwei Bootskorsos zum Laternenfest: Am Samstag um 15 Uhr heißt das Motto "Kunterbunt", um 20.30 Uhr starten dann die "Leuchtenden Boote". Beide Touren führen von der Peißnitzbrücke bis zur Giebichensteinbrücke.

Bootskorso auf dem halleschen Laternenfest: Hier schippert ein umgebauter Trabi über die Saale. Foto: dpa

Wer selbst mit einem Gefährt teilnehmen möchte, kann sich bei der Stadt Halle anmelden. Alle Teilnehmer erhalten ein Startgeld von 20 Euro, die jeweils drei schönsten Gefährte werden prämiert.

Fischerstechen der Halloren

Das traditionelle Fischerstechen der Halloren findet am Samstag, 30. August, ab 17 Uhr am Riveufer/Amselgrund statt. Der alte Fischerbrauch stellt einen sportlichen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften dar, die auf Booten gegeneinander antreten. Ziel ist es, die Mitglieder der anderen Mannschaften mithilfe einer Lanze von ihren Booten ins Wasser zu stoßen.

Das traditionelle Fischerstechen auf dem halleschen Laternenfest: Ziel ist es, die andere Mannschaft vom Boot ins Wasser zu stoßen. Foto: dpa

Entenrennen auf der Saale

Das Rotary-Entenrennen gehört jedes Jahr zu den traditionellen Höhepunkten des Laternenfestes. Auch 2025 werden 3.000 Enten auf der Saale um die Wette schwimmen – und zwar am Samstag, 30. August, um 18.30 Uhr.

Besucher können eine oder mehrere Enten erwerben und damit dann während des Laternenfestes Preise gewinnen. Wie immer werden auch dieses Jahr nicht nur die schnellsten Enten prämiert, sondern auch die schönsten.

Wer sich für den Kauf einer Ente entscheidet, tut gleichzeitig etwas Gutes: Mit dem Erlös aus dem Entenverkauf wird in diesem Jahr die Ausstattung des offenen Kindertreffs im Kinderhaus Blauer Elefant in Halle unterstützt, wie es auf der Website der Stadt heißt.

Kulturspektakel der Bühnen Halle

Die Bühnen Halle nutzen auch 2025 das Laternenfest wieder, um ihre Spielzeit zu eröffnen. Versprochen wird von den Theaterleuten eine bunte Mischung aus Theater, Musik, Tanz, Puppenspiel und Konzerten.

Zu den Höhepunkten des Bühnenprogramms dürften das Eröffnungskonzert der Staatskapelle Halle am Freitagabend, die Ballettgala am Samstagnachmittag und -abend sowie das Familienkonzert "Donnerwetter – dieser Beethoven" am Sonntagvormittag gehören.

Neben den Auftritten von Tänzern, Musikern und Schauspielern bereiten die Bühnen Halle auch wieder zahlreiche Mitmach-Aktionen für das Laternenfest vor. Dazu zählen unter anderem Menschen-Memory und Riesen-Mensch-ärgere-dich nicht sowie Kohlkopfrennen und eine Fotostation mit Kostümen,

Laternen basteln und Laternenumzug für Familien

Laternenfest ohne Laternen – das ist natürlich unvorstellbar. Darum wird es auch 2025 am Freitag- und Samstagabend jeweils ab 20 Uhr einen solchen geben.

Start- und Sammelpunkt des Laternenumzugs ist vor der Kulturspektakel-Bühne auf der Ziegelwiese um etwa 19.45 Uhr. Am Freitag verläuft die Strecke von der Ziegelwiese entlang des Riveufers bis zur Giebichensteinbrücke. Am Samstag führt der Umzug um die Ziegelwiese.

Der Höhepunkt aller Kinder auf dem halleschen Laternenfest: der Laternenumzug. Foto: dpa

Und auch, wenn es dem einen oder anderen an einer eigenen Laterne mangeln sollte, ist das kein Problem: An der "Hallesaale-Lounge" auf der Ziegelwiese können Interessierte wieder ihre individuelle Laterne basteln und dekorieren – und das sogar kostenlos. Das Laternenbasteln findet am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt.

Es gibt 2025 wieder ein Höhenfeuerwerk

Wie dem Programm zu entnehmen ist, ist auch in diesem Jahr ein Höhenfeuerwerk geplant. Am Samstagabend werden ab 20 Uhr die bunten Raketen den Nachthimmel über Halle erleuchten.

Wie Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bei der offiziellen Vorstellung des Programms verriet, wird es erstmals von drei Standorten aus gestartet. Damit sei es auch von der Ziegelwiese aus zu sehen.

Am besten zu sehen ist das Feuerwerksspektakel in der Regel an oder von der Giebichensteinbrücke, im Amselgrund und von den Felsen oberhalb des Aufstiegs an den dortigen Teichen.

Laternenfest in Halle: Findet 2025 wieder das traditionelle Feuerwerk statt? Foto: dpa

Kostet das Laternenfest in Halle Eintritt?

Der Eintritt zum Laternenfest und seinem Programm ist frei. Die Speisen und Getränke der zahlreichen Verkaufsstände sowie die Nutzung der Fahrgeschäfte kosten jedoch Geld.

Allerdings wurde dieses Jahr intensiv darüber diskutiert, ob man für das Fest Eintritt verlangen sollte, denn die Kosten steigen immer mehr. In der Stadtverwaltung werden deshalb Ideen debattiert, wie die Veranstaltung langfristig gesichert werden kann.

Video: Laternenfest 2024 beginnt - was die Besucher in Halle erwartet (Kamera: Christian Kadlubietz, Schnitt Anna Lena Giesert)

Anreise: Wie komme ich zum Laternenfest in Halle?

Zum Laternenfest in Halle kommt man auf vielen Wegen, sei es mit dem eigenen Auto, dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß.

Mit dem ÖPNV erreicht man das Veranstaltungsgelände unter anderem so:

Zugang über Ziegelwiese: Straßenbahnlinien 8, 8E, Haltestelle Diakoniewerk Halle

Straßenbahnlinien 8, 8E, Haltestelle Diakoniewerk Halle Zugang über Peißnitz: Straßenbahnlinien 2, 2E,

Buslinien 4, 34, 36, Haltestelle Gimritzer Damm

Straßenbahnlinien 2, 2E, Buslinien 4, 34, 36, Haltestelle Gimritzer Damm Zugang über Riveufer: Straßenbahnlinien 7, 8, 8E, Haltestelle Burg Giebichenstein

Die Stadt empfiehlt, möglichst nicht mit dem Auto anzureisen. Sei dies unumgänglich, wird geraten, im weiträumigen Umfeld zu parken. Folgende Park-and-Ride-Plätze werden empfohlen:

Endhaltestelle Büschdorf

Endhaltestelle Trotha

Endhaltestelle Kröllwitz

Göttinger Bogen

Schwuchtstraße

Parkplatz Hubertusplatz

Pferderennbahn/Rennbahnkreuz

Anreise mit dem Fahrrad: Wer möchte, kann mit dem Rad oder E-Roller anreisen. Auf dem Veranstaltungsgelände selbst sind die Fahrzeuge aber nicht erlaubt. Besucher werden gebeten, sie außerhalb des Geländes sicher abzustellen.

Laternenfest in Halle – Was ist das?

Das Laternenfest in Halle gehört – gemeinsam mit der Eisleber Wiese – zu einem der schönsten und größten Volksfeste Mitteldeutschlands. Für das Spektakel strömen jedes Jahr zehntausende Besucher nach Halle, um das vielfältige Programm zu bestaunen, auf diversen Fahrgeschäften durch die Luft zu wirbeln oder sich bei zahllosen Essens- und Getränkeständen den Bauch vollzuschlagen.

Ursprung des Volksfestes in Halle: Warum und seit wann wird das Laternenfest zelebriert?

Die Wurzeln des Laternenfestes reichen weit zurück und sind untrennbar mit Geschichte und Brauchtum der Halloren verbunden. Sommerfeste an der Saale wurden seit jeher gefeiert, Bootsfahrten gehörten seit der Universitätsgründung 1694 zum studentischen Leben. Das erste verbürgte Feuerwerk wurde 1616 zum Tauffest von Administrator Christian Wilhelm von Brandenburg an der Moritzburg veranstaltet.

Als Laternenfest wurde es erstmals am 1. September 1928 in seiner bis heute fast unveränderten Form begangen. Das Ziel: Die oft besungene Schönheit des Saaletales sollte ins rechte Licht gerückt werden. Seither ist es eine fest etablierte Großveranstaltung, die ständig mehr Besucher anzog und überregionale Bedeutung gewann.