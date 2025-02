Leonardo da Vincis Magie in Halberstadt

Halberstadt. - Seine „Mona Lisa“ mit ihrem zarten Lächeln hat ihn weltberühmt gemacht. Aber Leonardo da Vinci (1452-1519) war weit mehr als ein Maler und anatomischer Zeichner. Er war Forscher, Wissenschaftler, Erfinder. In einer Zeit, in der alles nach dem Glauben, nicht nach der Wissenschaft ausgerichtet war, in der die Inquisition wissenschaftliche Erkenntnisse negierte, suchte Leonardo da Vinci nach Möglichkeiten, um tauchen und fliegen zu können. Er experimentierte mit dem Perpetuum mobile, er tüftelte daran, schwere Lasten anheben zu können, er entwarf eine Tauchmaske zum Ein- und Ausatmen unter Wasser. Er beobachtete Vögel, baute Flughilfen für den Menschen - sein Traum vom Fliegen war groß.