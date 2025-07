Halberstadt. - An einem kleinen Strandsee bei Hohwacht an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste rasten an einem März-Tag Brachvögel, bevor sie ihre Weiterreise nach Skandinavien fortsetzen. Christopher Schmidt hat diese Verschnaufpause festgehalten. In einem Aquarell lässt er die Vögel mit ihren langgebogenen Schnäbeln im ruhigen Wasser stehen. „Ziel meiner Bilder ist es, den Vogel nicht nur so zu malen wie ich ihn gesehen, sondern wie ich ihn erlebt habe“, hat er einmal gesagt.

