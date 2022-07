Neues Experiment des Theaters Magdeburg Magdeburger SKET-Brache wird zur Bühne

Geschichte in Geschichten. Das ist das Prinzip des Theaterexperiments „In Arbeit ... von Laufkatzen, Transporthunden und KI-Mäusen“ von Willems&Kiderlen. Alles findet vor Ort statt, an den Stellen, wo Geschichte geschrieben wurde, und vieles von dem, was sie ausmachte, nicht mehr da ist. Am Sonnabend war Premiere für die Sket-Geschichte auf der riesigen Brache in Magdeburg.