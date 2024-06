Sängerin Raffaela Lintl in der Rolle der Grete Minde.

Magdeburg - Der Opus Klassik ist der wichtigste deutsche Preis für klassische Musik in Deutschland. Jetzt kann die Magdeburgische Philharmonie unter Leitung von Generalmusikdirektorin Anna Skrylevas auf die begehrte Auszeichnung hoffen. Die CD-Einspielung der Oper „Grete Minde“ ist in den beiden Kategorien „Operneinspielung des Jahres“ und „Weltersteinspielung des Jahres“ nominiert worden. Das teilte der Verein zur Förderung der klassischen Musik mit. Die Preisträger in insgesamt 27 Kategorien werden im Sommer bekanntgegeben.