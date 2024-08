Chiara Hofmann gehört zu 200 Künstlern, die Ende August auf der KUNST/MITTE in Magdeburg ihre Arbeiten zeigen. Zur Messe reisen 70 Aussteller aus dem In- und Ausland an.

Magdeburg. - Eine Frau schaut aus dem Fenster. Ganz klein in Miniatur sieht man einen Mann auf einen Hochsitz zulaufen. Mit Mikroskop hat die Künstlerin gearbeitet, neben Pinseln auch mit Skalpell, so dass Hochsitz und das Haar der Frau äußerst fein auf den Betrachter wirken. Das Bild ist erst vor zwei Tagen fertig geworden, jetzt hängt es in der HO-Galerie in den Tessenow-Garagen.