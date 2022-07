Moderne Malerei aus Südafrika für Magdeburg

Schwarze Frauen und moderne Lebenswelten – das sind die Hauptthemen der Bilder in den Gemälden von Zandile Tshabalala. Sie sind derzeit in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg - Junge südafrikanische Kunst wird bis 25. September 2022 in der Sonderausstellung „In Search of my Mother’s Garden“ im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen gezeigt. Zu sehen ist Malerei von Zandile Tshabalala, einer Künstlerin, die 1999 in Soweto geboren und dort aufgewachsen ist. Bis heute lebt sie dort – und mit ihrer Malerei eröffnet sie den Besuchern der Ausstellung in doppelter Weise ungewohnte Perspektiven.