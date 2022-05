Neue Töne von John Cage in Halberstadt

In Halberstadt wird das längste Musikstück der Welt aufgeführt. Im 21. Jahr des über mehr als sechs Jahrhunderte angelegten John-Cage-Kunst-Projektes steht der 15. Klangwechsel bevor – mit einer Liveübertragung in die Hamburger Kunsthalle.

Halberstadt - An diesem Ort gibt es nur Langsamkeit. Bei ehemaligen Klosterkirchen gibt alleine der Geschichte atmende Raum die Entschleunigung vor. In der Burchardi-Kirche in Halberstadt empfangen Gemäuer und Ton den Besucher auf sehr eigene Weise. Dort erlebt man das längste Musikstück der Welt und damit ein ambitioniertes, spannendes, ja auch verrückt anmutendes Projekt. Es ist auf 639 Jahre angelegt und damit gaaaanz laaaangsam.