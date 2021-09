Roland Kaiser Tour: Fans sind wütend über PCR-Test-Wucher

Riesa/Magdeburg - 50 Euro für das Konzertticket, eine oft mehrstündige Anfahrt und 150 Euro für einen PCR-Test? Für die "Roland Kaiser"-Fans, die das Konzert des Schlagerstars in der Sachsenarena erleben wollten, ist das die bittere Realität.

Denn: Die Inzidenz in Riesa liegt über 35. Die 2G-Regel tritt in Kraft. Mit einer Ausnahme: Auch PCR-Getestete bekommen Einlass.

Doch dieser ist - im Gegensatz zum kostenfreien Schnelltest - richtig teuer. 150 Euro kommen auf Fans zu, die weder geimpft noch genesen sind. Und das macht einige Fans richtig sauer.

Das Ganze hat mir gehörig die Stimmung verhagelt Roland-Kaiser-Fan

So heißt es unter einem Statement vom Veranstalter: "Ich möchte unter keinen Umständen zum Konzert. Das Ganze hat mir gehörig die Stimmung verhagelt."

Nun stellt sich auch für Magdeburger Fans die Frage: "Kommen diese Kosten auch auf mich zu?" Schließlich schwankt die Inzidenz in der Landeshauptstadt in den vergangenen Tagen immer wieder um die 35 - und ein PCR-Test kostet im Magdeburger Schnelltestzentrum 130 Euro. Wie steht es also um die Konzerte am 18. und 19. September?

Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auf der Internetseite des Veranstalters "Semmel Concerts" Entwarnung. Aktuell gelte die 3G-Regelung, leider ändere sich die Lage aber oftmals sehr schnell, teilt eine Pressesprecherin des Veranstalters mit. Auf der Webseite wurde eine Info-Seite angelegt - hier können sich die Fans des Sängers informieren.

Ein Angebot gibt es außerdem für die Fans, die an dem Konzert in Riesa nicht teilnehmen wollten oder konnten. Man könne die Tickets gegen einen Gutschein eintauschen und bekomme dann dafür ein Ticket für ein Konzert im kommenden Jahr.