Die „Villa Aurora“ im Stadtteil Pacific Palisades liegt in der Gefahrenzone der fatalen Brände. Zwei Künstler aus Halle erzählen von ihrer eindrücklichen Zeit an dem geschichtsträchtigen Ort, an dem einst Lion und Marta Feuchtwanger im Exil lebten.

Halle/MZ - Es war am Mittwoch, 8. Januar, als Fern Liberty Kallenbach Campbell um 6 Uhr eine Nachricht von einem Freund erhielt. Darin: ein Artikel über verheerende Feuer in Los Angeles, unter anderem im Stadtteil Pacific Palisades. „Von da an war ich wach“, sagt die Deutsch-Amerikanerin, die in Berlin aufgewachsen ist und seit fast zehn Jahren in Halle lebt. „Ich klebte am Handy, checkte immer wieder mein Instagram und schrieb alle Menschen an, die ich dort kenne.“