Sachsen-Anhalts Museen in Sorge vor Gasmangel

In der jüngsten Ausstellung widmete sich das Kulturhistorische Museum Magdeburg dem 900-jährigen Bestehen des Prämonstratenser-Ordens. Gezeigt wurde der Cappenberger Barbarossakopf.

Magdeburg - In den Ausstellungsräumen im Kulturhistorischen Museum von Magdeburg ist es dieser Hitze-Tage angenehm. Das historische Gebäude in städtischer Hand hat nicht nur dicke Mauern als Schutz, sondern auch vier Klimaanlagen. Selbstverständlich sei man angesichts der aktuellen Energiekrise sensibilisiert, sagt Gabriele Köster, Direktorin der Magdeburger Museen. Aber Standards für ein Grundklima im Haus müssten eingehalten werden. Es geht um eine möglichst gleichbleibende Temperatur und geringe Feuchtigkeit in Ausstellungsräumen und Depots.