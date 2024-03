Zu den Telemann-Festtagen in der Landeshauptstadt kommt die Barock-Oper „Sieg der Schönheit“ auf die Bühne. In den Werkstätten des Theaters Magdeburg entstehen die Kostüme.

Magdeburg. - „Das klappt ganz gut“, sagt Valerie Hirschmann und öffnet mit einem Griff das ausladende Kleid von Anna Willerding. Die Sängerin steht plötzlich mit Reif und in langer, plüschiger Unterhose auf dem Podest in der Damen-Gewandschneiderei. Es ist Anprobe in den Kostümwerkstätten des Theaters Magdeburg. Später auf der Bühne muss es schnell gehen, wenn die Sopranistin von einer Rolle in die nächste springt, wenn sich Pulcheria verkleidet und sich als Formosus ausgibt.