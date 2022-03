Sputnik Spring Break in Pouch: Diese bekannten Musiker treten auf

Ausgelassen dürfen die Festival-Fans in diesem Jahr wieder feiern.

Pouch/MZ - Das Sputnik Spring Break findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt: Am Pfingstwochenende, vom 3. bis zum 6. Juni, werden auf der Poucher Agora-Halbinsel die Beats dröhnen und bis zu 30.000 junge Leute ausgelassen feiern. „Uns erschien jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, da wir auch nicht länger warten können. Sputnik Spring Break ist in weniger als drei Monaten und so eine große Veranstaltung braucht Vorlauf“, erklärte Philipp Helmers vom Veranstalter Black Mamba.

Auftreten werden unter anderem SEEED, Apache 207 und Robin Schulz. „Wir haben das Line-Up jedes Jahr mitgenommen.“ Darin habe auch einige Überzeugungsarbeit gesteckt. Bereits kurz nach der offiziellen Verkündung auf der eigenen Facebook-Seite hatten Spring Break-Fans ihre Vorfreude verkündet, das Festival wieder besuchen zu können. „Das freut uns natürlich sehr“, so Helmers.

Auch ganz in der Nähe soll im Sommer wieder gefeiert werden: In Ferropolis finden das Full Force, Splash! sowie Melt statt.