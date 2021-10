Tokio Hotel: Hier gibt es das neue Musikvideo zur Single "Here comes the Night"

Die Fans der Band Tokio Hotel kommen im Moment voll auf ihre Kosten: die Band hat am Freitag das Video zur neuen Single "Here comes the Night" veröffentlicht und sich etwas Besonderes einfallen lassen. Außerdem haben die Zwillingsbrüder aus Magdeburg ihren Podcast überarbeitet und landen damit direkt auf Platz 1.

Magdeburg/DUR/mad - "Tokio Hotel" hat am Freitag per Youtube das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Here comes the Night" veröffentlicht. Ein Song, über die Nacht - und der Hassliebe zu ihr. Es geht um die Dunkelheit mit ihren Schattenseiten, erzählt aber auch von den schönen und anziehenden Momenten.

Jeder Fan hat seinen persönlichen „Here Comes The Night“-Moment

Und die Magdeburger Band hat sich für das Video zum Song etwas ganz Besonderes für ihre Fans einfallen lassen. Im Lyric Video zum Song werden handschriftliche Textzeilen von Fans verwendet und neben Bills Gesangsperformance eingeblendet. Somit hat jeder Fan seinen ganz eigenen „Here Comes The Night“-Moment bekommen.

Tokio Hotel: Bill Kaulitz über Albträume und die Angst vorm Einschlafen

„Wir haben über meine großen Kämpfe mit Albträumen und meine Angst vor dem Einschlafen geschrieben, weil ich nie weiß, was mir in meinen Träumen begegnen wird“, so Bill Kaulitz in einer Pressemitteilung. „Manchmal habe ich monatelang die schlimmsten Albträume und es fühlt sich an, als ob es nie aufhört. Gleichzeitig bin ich aber auch fasziniert von der Nacht und liebe es, wenn es dunkel wird. Sie hat etwas Gefährliches und Aufregendes - und genau das hält mich am Leben.“

Das Cover zur neuen Tokio Hotel-Single "Here comes The Night" (Foto: Sony Music)

Mit lauten Gitarren-Riffs kehrt Tokio Hotel mit „Here Comes the Night“ musikalisch eher zu ihren Wurzeln zurück. Die Band verbindet ihren Signature Sound dabei mit dem Hier und Jetzt. „Kühle Bass-Synths treffen auf warme Eighties-Pads sowie eine glasklare Vocal-Pop-Produktion und machen den Song so zum perfekten Soundtrack für die dunklen Stunden des Tages“, heißt es in der Mitteilung von Tokio Hotel.

Ob die Jungs um die Kaulitz-Zwillinge damit auch euern Geschmack treffen, entscheidet am besten selbst. Hier geht es zum Video:



Und Tokio Hotel hat aktuell noch weitere Gründe zum Feiern. Mit über 200.000 verkauften Einheiten erlangte „White Lies”, die "Collabo" - also Zusammenarbeit - mit VIZE aus dem Frühjahr 2021, Goldstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem haben die Zwillingsbrüder Bill und Tom gemeinsam mit Spotify gerade ihren Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ gelauncht - und schossen damit direkt auf Platz 1.