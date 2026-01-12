Der Schweizer Saxophonist Pepe Lienhard war über Jahrzehnte der Bandleader von Udo Jürgens. In der „Da Capo“-Konzerttour erinnern er und die anderen Musiker an den 2014 verstorbenen Schlagerstar. Auch in Magdeburg machen sie mit der Show Station.

Halle/MZ - Pepe Lienhard war 37 Jahre lang der Bandleader von Udo Jürgens. Gut zehn Jahre nach dessen Tod macht er mit seiner Big Band, aber ohne seinen Chef im Rahmen der „Da Capo“-Tour weiter – mit Aufnahmen aus früheren Konzerten, dazu wird live gespielt. Die erste Runde 2024 war ein großer Erfolg, nun folgt die Fortsetzung der emotionalen Konzertreise. Auch in Sachsen-Anhalt: Am 13. Februar 2026 sind die Musiker in der Magdeburger GETEC-Arena zu Gast.