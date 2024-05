Der Quedlinburger Domschatz hat mit dem GutsMuths-Gymnasium das Projekt „Schüler lehren Schüler“ entwickelt. Am Sonnabend gibt es dafür den Romanikpreis in Gold.

Quedlinburg. - Stellt euch vor, die Stiftskirche würde ihr 1000. Jubiläum feiern und ihr seid Teil einer Werbeagentur, die mit einer Kampagne junge Menschen an die Historie der Kirche heranführen soll. Produziert einen Podcast und gestaltet ihn! Das ist eine der Aufgaben, die Schüler ausgearbeitet haben, um jüngere Schüler für die Geschichte der Stiftskirche erst zu sensibilisieren, dann zu begeistern. Inhaltlich geht es im Podcast um Ikonografie, um den Domschatz und dessen legendären Jahrhundertraub.

Diese Aufgabe gehört zum Projekt „Schüler lehren Schüler“, das vieles vereint: Bildungsarbeit, Heimatkunde, Denkmalpflege, Kulturerbe. Dabei wollten der Domschatz Quedlinburg und das GutsMuths-Gymnasium 2021, mitten in der Corona-Zeit mit ihren Lockdowns, erst einmal „nur“ digitalen Unterricht anbieten samt Live-Schaltung aus der Krypta und der Schatzkammer. Das angeschobene Projekt erfuhr ein dynamisches Eigenleben mit Projektgruppe, Erarbeitung von Unterrichtsmaterial, Stationsarbeit und Workshops. „Anfangs saßen wir zu viert zusammen“, erinnert sich Elmar Egner, Kurator des Domschatzes Quedlinburg. Heute würden 17 Jugendliche der Klassen 10 bis 12 interessierte Sechstklässler des Gymnasiums unterrichten. Dafür trifft sich die Gruppe einmal in der Woche. Dieses Schüler-für-Schüler-Engagement wird heute im altmärkischen Seehausen mit dem Romanikpreis in Gold geehrt.

Wer teilnimmt am Projekt, der erfährt, was Fresko- von Seccomalerei unterscheidet, woher der Begriff Krypta kommt und was er bedeutet. Und welche Rolle Heinrich und Mathilde für die Entwicklung Quedlinburgs spielten. Theorie samt Faktenlernen werden aufgepeppt mit Quiz, Rollenspielen und Podcasts, mit mittelalterlichem Tanz, Fechten und Graffiti in Anlehnung an mittelalterliche Wandmalerei. Das Interesse an „Schüler lehren Schüler“ sei stetig gewachsen, freut sich Egner, der erzählt, dass die Projektwochen wichtige Geschichtsvermittlung seien. „Wir sollten stolz auf unsere reiche Geschichte sein“, sagt der Kurator. Die Quedlinburger Altstadt mit Stiftsberg, romanischer Stiftskirche, dem wertvollen Domschatz und dem Schloss gehört seit 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe.