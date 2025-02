Magdeburg. - Nachts fallen dieser Tage die Temperaturen in den Minusbereich. Auch tags ist es draußen ungemütlich kalt. Dominik Bloh kann sich noch gut an eisige Nächte erinnern, an seine große Rastlosigkeit, sein ständiges Unterwegssein, um vor der Kälte zum nächstwärmeren Platz zu fliehen. „Einige meinen, dass ich mich über die Zeit an die Kälte gewöhnt hätte. Aber das war nie der Fall“, schildert er.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.