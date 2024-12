Magdeburg. - Am Schauspiel Magdeburg sollte Jean-Paul Sartres Stück „Das Spiel ist aus“ im Januar Premiere feiern. Wie das Theater nun mitteilte, hat sich das Haus aufgrund der „jüngsten (welt)politischen Ereignisse“ zu einer Spielplanänderung entschieden. Sartre wird ersetzt durch Heiner Müllers Arbeit „Die Hamletmaschine“. Schauspieldirektorin Clara Weyde führt Regie. Was macht den Text von 1977 so aktuell? Wie kam es zur Entscheidung? Und wie aktuell kann Theater überhaupt reagieren? Grit Warnat hat mit Weyde über das Stück und seine anstehende Inszenierung gesprochen.

