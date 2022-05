Warum die Karriere eines Österreichers in Magdeburg zu DDR-Zeiten plötzlich endete

Magdeburg - Als er 1945 aus dem Zuchthaus in Halle befreit wurde, ließ sich der Kommunist Alois Pisnik aus der Steiermark wohl nicht träumen, dass er sein Leben fortan in der ostdeutsche Ebene statt in den heimischen Bergen verbringen würde. Doch die KPD und später die SED brauchten zuverlässige Leute, um in der Sowjetzone Machtpositionen zu besetzen.