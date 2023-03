Das „Kapital“ gilt als Hauptwerk von Karl Marx. Doch was hat der Philosoph mit Meister Röckle und Märchen zu tun? Am Schauspielhaus Magdeburg geht das Theaterkollektiv „les dramaturx“ diesen Fragen nach. Uraufführung inklusive.

Was Karl Marx mit Märchen zu tun hat

Uraufführung in Magdeburg

Magdeburg - Als einstigem DDR-Bürger sind einem sowohl „Meister Röckle“ als auch Karl Marx ein Begriff. Als Kind saß man vor dem Fernseher und schaute den Defa-Film mit Rolf Hoppe in der Titelrolle. Röckle schließt einen Pakt mit dem Teufel und bekommt Zauberkräfte. Er glaubt, den armen Bewohnern eines Dorfes helfen zu können. Arm und reich, gut und böse. Was sich anhört wie ein sozialistisch-moralisches Märchen, geht zurück auf Karl Marx. Der trat erst später mit seiner politischen Ökonomie in das Leben.