Halle (Saale)/DUR/jsp - Die Adventszeit wird in der Lutherstadt Wittenberg gebührend zelebriert. Bereits vor dem ersten Advent öffnet der Weihnachtsmarkt in der Wittenberger Altstadt und bietet zahlreiche Köstlichkeiten, sowie weihnachtliche Handwerkskunst. Auch der Weihnachtsmann soll dem Markt einen Besuch abstatten.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wittenberg statt?

Eröffnung: 21. November 2022

Ende: 29. Dezember 2022

Ruhetage: 24. und 25. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt Wittenberg statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz vor der historischen Kulisse des Wittenberger Rathauses und der Stadtpfarrkirche St. Marien statt. Die Anschrift lautet Markt 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg.

Weihnachtliches Shopping auch am Sonntag

Zur Adventszeit ist das Einkaufen in der Lutherstadt Witteberg auch an zwei Sonntagen möglich. An den Adventssonntagen am 27. November und am 11. Dezember haben die Geschäfte geöffnet.

Markt der schönen Dinge in Wittenberg

Die Lutherstadt Wittenberg hat neben dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in der Altstadt noch weitere Veranstaltungen in der Adventszeit geplant. Der Markt der schönen Dinge findet in diesem Jahr bereits zum 17. Mal statt und hat vom 25. bis zum 27. November geöffnet.

Regionale und überregionale Künstler bieten hier ihre Werke an. Veranstaltungsorte sind die Cranach-Höfe am Markt 4 und in der Schlossstraße 1, 06886 Lutherstadt Wittenberg.

Besinnliches Adventsfest im Lutherhof

Vom 9. bis zum 11. Dezember findet ein Adventsfest in Luthers Haus und Hof statt. Das Fest verschafft Besuchern einen Einblick, wie Adventszeit und weihnachtliche Traditionen wohl im Mittelalter ausgesehen haben. Außerdem werden Sonderführungen, Puppentheater und ein buntes Markttreiben im Hof geboten. Der Lutherhof befindet sich in der Collegienstraße 54, 06886 Lutherstadt Wittenberg.